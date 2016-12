Cina, incendio in un orfanotrofio: 7 morti

foto Reuters 09:55 - Sette bambini sono morti in un incendio sviluppatosi in un piccolo orfanotrofio nella provincia settentrionale cinese dell'Henan. Quattro bambini sono morti subito mentre altri tre sono stati portati in ospedale dove sono deceduti poco dopo a causa delle gravissime ustioni. Un bimbo, ferito, è in ospedale e i medici stanno cercando di salvarlo. Non si sa quanti fossero i bimbi presenti quando l'incendio è divampato. - Sette bambini sono morti in un incendio sviluppatosi in un piccolo orfanotrofio nella provincia settentrionale cinese dell'Henan. Quattro bambini sono morti subito mentre altri tre sono stati portati in ospedale dove sono deceduti poco dopo a causa delle gravissime ustioni. Un bimbo, ferito, è in ospedale e i medici stanno cercando di salvarlo. Non si sa quanti fossero i bimbi presenti quando l'incendio è divampato.

La casa è una sorta di piccolo orfanotrofio privato gestito da una donna del posto che usa la propria dimora per ospitare bimbi abbandonati o in difficoltà. Sulle cause dell'incendio è stata aperta un'indagine.