I due marò sono arrivati in India

foto Ansa 06:50 - I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, partiti ieri sera dall'Italia, sono atterrati in India alle 7.45 locali (le 3.15 in Italia) e sono stati trasferiti al commissariato di polizia. Ad accoglierli c'era il console generale di Mumbai, Giampaolo Cutillo: "Abbiamo onorato la nostra promessa. Spero che la gente del Kerala apprezzerà l'importanza di questo gesto", ha detto il diplomatico. - I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, partiti ieri sera dall'Italia, sono atterrati in India alle 7.45 locali (le 3.15 in Italia) e sono stati trasferiti al commissariato di polizia. Ad accoglierli c'era il console generale di Mumbai, Giampaolo Cutillo: "Abbiamo onorato la nostra promessa. Spero che la gente del Kerala apprezzerà l'importanza di questo gesto", ha detto il diplomatico.

"Ci siamo impegnati personalmente a riportare in India i due militari", ha sottolineato il diplomatico che, insieme all'ex ambasciatore a New Delhi, Giacomo Sanfelice, aveva fornito una lettera di garanzia sul ritorno come richiesto dai giudici dell'Alta Corte del Kerala per la concessione del permesso speciale di due settimane per trascorrere il Natale in Italia.



"Spero - ha aggiunto - che la gente del Kerala apprezzerà l'importanza di questo gesto e che sarà di aiuto per una soluzione positiva della vicenda".



Cutillo ha quindi spiegato come, dopo la visita al commissariato di Kochi, i due marò si recheranno subito al tribunale di Kollam, a tre ore di auto, per riconsegnare i passaporti.