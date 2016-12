foto Ansa

00:31

- Sono 245 le persone finite agli arresti in sei Paesi, in larga parte in America, con l'accusa di aver prodotto e commercializzato online materiale pedopornografico con almeno 123 vittime, tra cui piccoli di soli due anni. E' l'esito dell'Operazione Girasole, condotta dagli agenti federali dell'Immigration e Customs Enforcement Usa. La maggioranza dei bimbi sono americani, una dozzina viveva all'estero, 44 sono stati liberati dagli sfruttatori.