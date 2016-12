foto Ap/Lapresse

14:17

- La Germania ha registrato, nel 2012, il tasso di disoccupazione più basso dal 1991, con 2.897mila senza lavoro, 79mila in meno del 2011. In percentuale i disoccupati si sono ridotti dello 0,3%, scendendo al 6,8%. "Nel 2012 il mercato del lavoro si è confrontato con un contesto difficile. E ha reagito in maniera solida, anche se sono visibili le tracce del rallentamento", ha commentato il direttore dell'Agenzia federale per il lavoro, Frank-J. Weise.