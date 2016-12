foto Ap/Lapresse

- "Sentire certi detentori di grandi patrimoni gemere per il livello di tassazione di cui soffrirebbero è qualcosa di particolarmente indecente". Parola del ministro francese all'Economia sociale e solidale, Benoit Hamon, il quale ha promesso che la tassazione al 75% dei redditi superiori al milione di euro, bocciata dal Consiglio costituzionale per un vizio di forma, "in un modo o nell'altro troverà una traduzione" nella prossima finanziaria.