Tasse, Francia adieu: Depardieu diventa russo Putin ha concesso la cittadinanza all'attore

10:53 - Il presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa all'attore Gerard Depardieu, che aveva minacciato di rinunciare al passaporto francese per protesta contro le tasse troppo alte in Francia. Lo riferisce un comunicato del Cremlino. La super tassa del presidente Hollande, che prevede un aliquota del 75% per chi supera un reddito di un milione di euro, è stata recentemente bloccata dalla corte costituzionale parigina.

Il 30 dicembre Gerard Depardieu aveva dichiarato che la decisione del Consiglio costituzionale francese di bocciare la supertassa ai ricchi, voluta dal presidente Francois Hollande, "non cambiava nulla" alla sua decisione di voler vivere fuori dalla Francia (ora risiede in Belgio).



La star del cinema aveva inoltre annunciato che avrebbe preso il passaporto russo in un incontro con Putin e il premier Dmitri Medvedev il 6 gennaio a Mosca. Alla fine dell'anno Putin si era detto infatti pronto a concedere la cittadinanza all'attore francese.