06:19

- Il Pakistan ha sospeso il servizio di telefonia mobile in 35 città in occasione di una festività religiosa sciita per il timore di attentati terroristici. Il blocco è in vigore fino alla sera nelle principali città dove sono previste processioni per commemorare il 40esimo giorno dall'anniversario del martirio di Imam Hussein, il nipote del profeta Maometto. Divieto anche di trasportare un passeggero in moto per evitare attacchi armati.