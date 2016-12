foto Reuters

- Il Dipartimento di Stato ha confermato che Hillary Clinton è stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per un trombo alla testa. "I medici hanno constatato che sta facendo buoni progressi e confidano in una completa guarigione", ha indicato un portavoce. Oggi la Clinton era stata vista uscire dall'ospedale e rientrare in un altro edificio dello stesso nosocomio per accertamenti. Probabilmente gli esami pre-dimissioni.