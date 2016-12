foto Afp

23:58

- Standard & Poor's valuta in modo freddo l'intesa raggiunta negli Usa sul fiscal cliff. "L'accordo non avrà impatto sull'outlook americano: il compromesso fa poco per mettere le finanze pubbliche Usa su una traiettoria più sostenibile nel medio termine", afferma l'agenzia di rating. S&P's mantiene la stima di una crescita del Pil Usa del 2,2% quest'anno e riduce le chance di una nuova recessione nei prossimi 12 mesi al 10-15% dal 15-20%.