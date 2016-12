foto Dal Web

23:03

- Il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, è rientrata al Columbia Presbyterian, l'ospedale newyorchese da cui era stata vista uscire circa 15 minuti prima in auto con il marito Bill e la figlia Chelsea. Lo riporta un twitter del Daily News. La Clinton sarebbe entrata in un altro edificio rispetto a quello in cui era stata ricoverata nei giorni scorsi per un sospetto trombo al cervello. E' giallo sulle sue condizioni di salute.