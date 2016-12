foto Ap/Lapresse Correlati Hillary esce dall'ospedale 01:28 - E' ufficiale: Hillary Clinton è stata dimessa dal Presbiterian Hospital di New York dove era stata ricoverata il 30 dicembre per una sospetta trombosi in seguito ad una caduta in casa. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato Usa. La sua uscita è stata oggetto di un piccolo giallo. La Clinton è stata ripresa in auto col marito Bill e la figlia Chelsea. Ma, circa 15 minuti dopo, è rientrata in ospedale, probabilmente per gli esami pre-dimissioni. - E' ufficiale: Hillary Clinton è stata dimessa dal Presbiterian Hospital di New York dove era stata ricoverata il 30 dicembre per una sospetta trombosi in seguito ad una caduta in casa. Lo ha riferito il Dipartimento di Stato Usa. La sua uscita è stata oggetto di un piccolo giallo. La Clinton è stata ripresa in auto col marito Bill e la figlia Chelsea. Ma, circa 15 minuti dopo, è rientrata in ospedale, probabilmente per gli esami pre-dimissioni.

Impaziente di tornare al lavoro

Dopo un piccolo giallo, è arrivata quindi la conferma del Dipartimento di Stato, secondo cui "i medici hanno constatato che sta facendo buoni progressi e confidano in una completa guarigione", mentre lei "è impaziente di tornare al lavoro".



La caduta in casa

Due settimane fa la Clinton era svenuta e, sbattendo la testa, aveva riportato una commozione cerebrale e un coagulo di sangue. Lo svenimento era stato causato dalla debilitazione e dalla disidratazione determinate da un virus gastro-intestinale contratto nella sua ultima missione in Europa.



Localizzato il coagulo

Ieri, i timori per la sua salute si erano attenuati quando era stato reso noto che il coagulo di sangue che il 30 dicembre ha causato il suo ricovero è situato tra il cervello e la parete del cranio, in una vena dietro l'orecchio destro. La situazione è sotto controllo e la paziente, avevano detto i suoi medici, "sta facendo eccellenti progressi e siamo certi che avrà un pieno recupero".



Trattata con anticoagulanti

Sempre secondo quanto reso noto dai suoi medici, "per sciogliere il coagulo, la sua equipe medica sta curando il Segretario di Stato con anticoagulanti. I terapeuti avevano detto che l'avrebbero dimessa quando sarebbe stata stabilita la dose di farmaci necessaria".



La risonanza magnetica

Poi, oggi, l'uscita e il rientro in un altro edificio della struttura. Il sito BuzzFeed aveva riportato che la Clinton era stata sottoposta a una nuova risonanza magnetica dopo quella che nei giorni scorsi aveva portato al suo ricovero. Probabilmente, proprio questa nuova risonanza magnetica ha dato esito negativo e il via libera alle dimissioni.