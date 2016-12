foto Ap/Lapresse 20:50 - Prosegue il boom del mercato delle armi, a meno di un mese dalla strage della scuola del Connecticut. Spinti dal timore di leggi più restrittive, annunciate dal presidente Barack Obama, tantissimi americani fan di fucili e pistole nelle ultime settimane hanno fatto domanda di porto d'armi all'Fbi. Questo mese circa 2,8 milioni di statunitensi hanno presentato le carte per il permesso, con un balzo del 49% rispetto al dicembre 2011. - Prosegue il boom del mercato delle armi, a meno di un mese dalla strage della scuola del Connecticut. Spinti dal timore di leggi più restrittive, annunciate dal presidente Barack Obama, tantissimi americani fan di fucili e pistole nelle ultime settimane hanno fatto domanda di porto d'armi all'Fbi. Questo mese circa 2,8 milioni di statunitensi hanno presentato le carte per il permesso, con un balzo del 49% rispetto al dicembre 2011.

Negli Stati Uniti ottenere un permesso per possedere un'arma è una procedura poco più che formale, peraltro raggirata facilmente da molti ex delinquenti che presentano i documenti di propri familiari. Lo stesso killer di Newtown ha compiuto la strage usando il fucile mitragliatore della madre, regolarmente registrato.



Il dato di dicembre conferma tra l'altro il trend annuale in crescita: nel corso del 2012, il numero di chi ha chiesto di poter comprare una o più armi è aumentato del 19% rispetto al 2011.