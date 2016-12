foto Ansa 18:12 - Salire su una moto o su un motorino a cavalcioni dietro un uomo, per le donne è "troppo sconveniente" e decisamente "contro i precetti della sharia". E così il sindaco di Lhokseumawe, nella provincia indonesiana di Aceh, ha annunciato il divieto per le donne di montare in sella. Uniche eccezioni: se sono loro alla guida (ma in questo caso devono indossare abiti ampi e lunghi) oppure se montano in sella "all'amazzone", con entrambe le gambe da un lato. - Salire su una moto o su un motorino a cavalcioni dietro un uomo, per le donne è "troppo sconveniente" e decisamente "contro i precetti della sharia". E così il sindaco di Lhokseumawe, nella provincia indonesiana di Aceh, ha annunciato il divieto per le donne di montare in sella. Uniche eccezioni: se sono loro alla guida (ma in questo caso devono indossare abiti ampi e lunghi) oppure se montano in sella "all'amazzone", con entrambe le gambe da un lato.

"Le donne non devono montare a cavalcioni su un motorino perché non è dignitoso per loro" e soprattutto perché "così facendo provocano l'uomo alla guida", spiega il sindaco Suaidi Yahya, sottolineando che nella sua cittadina si segue "la legge islamica". Il primo cittadino si affretta però a precisare di aver pensato al divieto anche per "proteggere le donne da situazioni indesiderate".



Quel che è certo è che a Lhokseumawe la polizia islamica impone alle donne l'uso del velo e di abiti ampi, vieta alle coppie non sposate di frequentarsi e proibisce di bere alcol e giocare d'azzardo. Del resto in un paese di 240 milioni di abitanti come l'Indonesia, che conta la popolazione musulmana più importante del mondo ma nella costituzione garantisce la libertà religiosa, la provincia di Aceh fa storia a sé da quando nel 2001 ha ottenuto lo statuto autonomo. E ha deciso di imporre la sharia.