foto Ap/Lapresse

17:08

- Ci sono stati almeno 60mila morti in Siria dall'inizio del conflitto, nel 2011, al novembre 2012. E' lo sconfortante dato che l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Navi Pillay, ha riferito citando un rapporto accreditato delle Nazioni Unite. "E non essendosi ancora fermato il conflitto, possiamo desumere che agli inizi del 2013 i morti abbiano superato quota 60mila. E' un numero scioccante", ha aggiunto.