07:53

- E' di cinque morti, tra i quali un bambino, il bilancio di un incendio divampato in una abitazione a Gennevilliers, nella regione di Parigi. I vigili del fuoco hanno avuto bisogno di diverse ore per spegnere le fiamme in due appartamenti al quarto e quinto piano dello stabile. Diversi i feriti leggeri, anche un altro bimbo e due soccorritori.