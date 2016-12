foto Ap/Lapresse Correlati Accordo raggiunto in extremis 07:31 - La Camera dei Rappresentanti, all'ultimo istante utile, vara in via definitiva l'accordo per evitare il "fiscal cliff", l'aumento automatico e indiscriminato delle tasse e dei tagli alla spesa pubblica che sarebbe scattato da oggi. Un'intesa parziale, che non affronta assolutamente il nodo dei tagli alla spesa pubblica, che sarà oggetto di un nuovo negoziato da qui alla fine di febbraio. Ecco i punti principali dell'accordo. - La Camera dei Rappresentanti, all'ultimo istante utile, vara in via definitiva l'accordo per evitare il "fiscal cliff", l'aumento automatico e indiscriminato delle tasse e dei tagli alla spesa pubblica che sarebbe scattato da oggi. Un'intesa parziale, che non affronta assolutamente il nodo dei tagli alla spesa pubblica, che sarà oggetto di un nuovo negoziato da qui alla fine di febbraio. Ecco i punti principali dell'accordo.

- PIU' TASSE SUI SUPER RICCHI.

Aumento al 39,6% dal 35% dell'aliquota per le persone che guadagnano piu' di 400 mila dollari l'anno e le famiglie i cui guadagni superano i 450 mila dollari l'anno.



- RESTANO SGRAVI MIDDLE CLASS.

Vengono confermati gli sgravi fiscali per le famiglie della classe media e si rendono permanenti le aliquote della minimum tax.



- STRETTA SU DIVIDENDI E CAPITAL GAINS.

Verranno tassati al 20% per le persone che guadagnano sopra i 400 mila dollari l'anno e le famiglie con piu' di 450 mila dollari l'anno.



- AUMENTO TASSA SUCCESSIONE.

L'aliquota viene innalzata dal 35% al 40% sulle proprieta' che superano il valore di 10 milioni di dollari.



- PROROGA INDENNITA' DISOCCUPAZIONE.

Le agevolazioni per i disoccupati di lungo periodo vengono estese fino alla fine del 2013.



- AGEVOLAZIONI INFANZIA E STUDENTI.

I crediti di imposta per chi ha figli e per gli studenti che devono pagare il college - sempre all'interno della classe media - vengono estesi per cinque anni.



- SGRAVI A IMPRESE CHE INNOVANO.

Vengono estesi fino alla fine del 2013 i crediti di imposta per le imprese che investono in ricerca e innovazione e per quelle del settore delle energie rinnovabili.



- 'DOC FIX'.

Stop alla riduzione dei pagamenti ai medici del programma Medicare (quello per anziani e disabili).



- TAGLI SPESA.

Vengono rinviati di due mesi e rimpiazzati con le nuove entrate e con tagli mirati in alcuni settori come quello della difesa.