foto Ansa

06:41

- Il numero due venezuelano, Nicolas Maduro, interviene per far chiarezza dopo i rumors circolati sulle condizioni del presidente Hugo Chavez. "E' assolutamente coscientesu quanto siano complesse e delicate le sue condizioni dopo l'operazione dello scorso 11 dicembre - ha detto Maduro in una intervista rilasciata a Cuba -. Ci ha chiesto di mantenere il popolo del Venezuela informato sempre con la verità".