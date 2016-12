foto Ansa

06:17

- Una studentessa indiana di 17 anni è stata abbordata da due giovani a New Delhi che le hanno fatto ingerire di nascosto un sedativo per poi violentarla durante un veglione di fine d'anno. Lo riferiscono i media nella capitale indiana. La polizia ha reso noto che gli autori dello stupro, entrambi impiegati in una nota compagnia di informatica, sono stati arrestati.