Ecco cosa rischiavano gli Stati Uniti 07:32 - Gli Stati Uniti evitano in extremis il temuto fiscal cliff, ovvero il precipizio fiscale. Con un voto bipartisan, la Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera al testo già approvato dal Senato. Una vittoria politica per Barack Obama che domani firmerà il provvedimento. "Avevo promesso di alzare le tasse sui più ricchi e di salvaguardare la classe media. Stasera lo abbiamo fatto" ha commentato il presidente Usa.

"L'intesa è importante - ha proseguito -, eviterà aumenti delle tasse. Ma è solo un primo passo nella lotta al deficit. Serve ora un'intesa più ampia per rilanciare economia".



Il testo su cui s'era trovato l'accordo già al Senato è stato approvato alla Camera con una maggioranza bipartisan di 257 si' e 167 no. Il provvedimento entrerà in vigore domani, dopo la firma del presidente. Secondo le prime indiscrezioni, contro l'intesa si sono espressi alcuni deputati dell'ala progressista del partito democratico e gli esponenti più conservatori del partito repubblicano, vicini all'ala dura del Tea Party, il movimento radicalmente contro ogni innalzamento delle tasse.



Commentando il risultato ottenuto e guardando al futuro, Obama ha detto di essere "molto aperto al compromesso su tutte le questioni che riguardano il bilancio. Il deficit è ancora troppo elevato". Obama ha quindi fatto un appello a "drammatizzare meno" i prossimi negoziati.



Ora il presidente americano raggiungerà le Hawaii dove la sua famiglia si trova in vacanza. Obama aveva dovuto interrompere il suo soggiorno nell'arcipelago la scorsa settimana per tornare a Washington e seguire i negoziati sul fiscal cliff.