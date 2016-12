foto Ap/Lapresse

01:08

- Il leader dell'opposizione del Venezuela, Henrique Capriles, ha invitato il paese a evitare "i rumors e l'odio" sulle delicate condizioni di salute del presidente Hugo Chavez. "Se lavoriamo insieme sarà più facile riuscirci, non cadiamo nell'odio", ha sottolineato via twitter Capriles, invitando inoltre i venezuelani a "non a distruggere. Continueremo a costruire per cercare di avere quel miglior futuro per il paese che tutti vogliamo".