foto Ansa

00:07

- Tredici integralisti islamici e un soldato sono stati uccisi in combattimenti a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, roccaforte del gruppo fondamentalista Boko Haram. Lo ha annunciato l'esercito. "I civili sono stati protetti e tra loro non vi sono state vittime", ha dichiarato un portavoce. L'operazione continuerà nei prossimi giorni "per arrestare alcuni esponenti del gruppo in fuga e per intercettare altre armi".