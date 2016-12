foto Ap/Lapresse Correlati Furto di Capodanno, il video

Apple Store, la rapina di San Silvestro 08:43 - Colpo da 1 milione di euro la notte di Capodanno all'Apple store di Parigi. Quattro persone armate sono entrate nel negozio che si trova nel quartiere Opera, dopo aver aggredito la guardia giurata. La rapina è avvenuta dopo la chiusura al pubblico. Un impiegato del negozio è stato ferito lievemente. I ladri hanno portato via merce e soldi per un milione di euro. - Colpo da 1 milione di euro la notte di Capodanno all'Apple store di Parigi. Quattro persone armate sono entrate nel negozio che si trova nel quartiere Opera, dopo aver aggredito la guardia giurata. La rapina è avvenuta dopo la chiusura al pubblico. Un impiegato del negozio è stato ferito lievemente. I ladri hanno portato via merce e soldi per un milione di euro.

La stampa francese precisa che la rapina sarebbe avvenuta intorno alle 21 della notte del 31 dicembre, tre ore dopo la chiusura. I ladri hanno approfittato della confusione dei festeggiamenti in città per realizzare il colpo nello store che si trova dietro l'Opera National. E si sono appropriati di modelli di pregio come iPhone e iPad della casa di Cupertino.



All'ora in cui i ladri sono penetrati nel centro commerciale, la polizia era già tutta impegnata a sorvegliare il viale dei Champs Elysées, dove la città si preparava ai grandi festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno.