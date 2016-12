India, bimba violentata da uno sconosciuto L'uomo l'ha adescata promettendole cioccolato

foto Ap/Lapresse Correlati India, cortei per la ragazza violentata e uccisa

Autorità indiane pensano alla castrazione 20:03 - Una bambina di sette anni è stata violentata Bangalore (India meridionale) da uno sconosciuto che l'ha adescata durante i festeggiamenti di Capodanno promettendole di darle del cioccolato. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti. Il nuovo triste episodio di violenza sessuale avviene proprio dopo lo stupro di gruppo, a New Delhi, ai danni da una 23enne, deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. - Una bambina di sette anni è stata violentata Bangalore (India meridionale) da uno sconosciuto che l'ha adescata durante i festeggiamenti di Capodanno promettendole di darle del cioccolato. Lo scrive l'agenzia di stampa indiana Pti. Il nuovo triste episodio di violenza sessuale avviene proprio dopo lo stupro di gruppo, a New Delhi, ai danni da una 23enne, deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il vice capo della polizia di Bangalore, Krishna Bhat, ha detto ai giornalisti che lo stupratore, ora attivamente ricercato, ha avvicinato la bimba mentre stava giocando davanti alla casa del nonno e l'ha quindi portata via. Da parte sua, il padre ha detto che conoscenti hanno ritrovato la piccola, abbandonata sul bordo di una strada, durante la notte.



Una volta a casa, scrive l'agenzia di stampa Ians, la bambina ha detto di avere dolori all'addome e a questo punto la nonna ha scoperto che i suoi indumenti erano macchiati di sangue. Ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti, la bimba non è in pericolo di vita.