Fiscal cliff, alla Camera forse si vota domani

17:34

- Sul fiscal cliff non sono state prese decisioni a proposito del voto alla Camera: ad affermarlo è il leader della maggioranza repubblicana Eric Cantor, precisando che una decisione sarà presa "presto". I repubblicani dovrebbero riunirsi alle 13, le 19 italiane. Inizialmente la Camera era stata convocata per le 12, le 18 in Italia, e la votazione prevista nel pomeriggio. A questo punto non si esclude uno slittamento a domani.