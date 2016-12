foto Ap/Lapresse

- Una bomba è esplosa in Pakistan, in un'area molto popolata della città di Karachi. La deflagrazione è avvenuta nella zona meridionale della località portuale e, secondo fonti della polizia, almeno 15 persone sono state trasportate in ospedale. A Karachi, la capitale della finanza del Paese, vivono circa 18 milioni di persone.