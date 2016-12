foto Ansa

- Sette membri di un'organizzazione non governativa sono rimasti uccisi in Pakistan in seguito a un agguato. Uomini armati sono arrivati a bordo di una moto a Swabi, uccidendo sei donne e un uomo. Le vittime, tutte pakistane, lavoravano per una Ong locale, Ujalla, che offre corsi di educazione alla salute. "Negli ultimi mesi scuole e Ong sono state bersaglio di attacchi", ha detto Rooh ul-Amin, direttore dell'alleanza locale delle Ong.