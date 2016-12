foto Afp Correlati Botti di Capodanno, due morti in Italia

Capodanno e sangue: due morti e 361 feriti nel nostro Paese

Costa d'Avorio, le tracce della strage 14:51 - E' stato un Capodanno di sangue quello della Costa d'Avorio. Almeno sessanta persone sono morte travolte in una calda a un raduno per festeggiare l'arrivo del 2013. La tragedia ad Abidjan, dove una grande folla si era concentrata per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio. Molti anche i feriti che, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco alla televisione pubblica, sono oltre 200. - E' stato un Capodanno di sangue quello della Costa d'Avorio. Almeno sessanta persone sono morte travolte in una calda a un raduno per festeggiare l'arrivo del 2013. La tragedia ad Abidjan, dove una grande folla si era concentrata per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio. Molti anche i feriti che, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco alla televisione pubblica, sono oltre 200.

Il bilancio, già pesante, è ancora provvisorio. A centinaia erano accorsi allo stadio Stampede di Abidjian, ma diverse fonti riferiscono che sono rimasti coinvolti molti bambini che partecipavano ai festeggiamenti con i fuochi d'artificio per l'arrivo del 2013. Il responsabile dei pompieri Issa Sako ha detto che l'ingorgo della folla si è creato all'ingresso dello stadio. "Nella calca molti sono stati calpestati e soffocati dalla folla", ha raccontato.



Disperata una donna arrivata sul luogo della strage la mattina dopo la festa finita in tragedia. "I miei due figli sono venuti qui ieri notte. Avevo detto loro di non venire ma non mi hanno ascoltato". E la donna ancora non sa se i due ragazzi sono sopravvissuti al terribile incidente.