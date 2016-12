foto Afp

08:57

- "C'è ancora molto lavoro da fare per ridurre il debito americano". Ne è convinto il presidente Usa, Barack Obama, che dopo l'approvazione al Senato dell'accordo per evitare il fiscal cliff spiega come l'intesa "assicura che la riduzione del deficit comprenderà tagli alla spesa ed aumento delle tasse per gli americani più benestanti". E chiede che anche la Camera "voti al più presto" il testo.