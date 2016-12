Usa, raggiunto l'accordo sul "fiscal cliff"

foto Afp Correlati La scheda: cosa rischiavano gli americani 08:36 - Tra Casa Bianca e repubblicani è stato raggiunto l'accordo per evitare il temuto "fiscal cliff". Il testo, concordato tra il vicepresidente, Joe Biden, e il capo della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, è stato già approvato dal Senato e sarà discusso in giornata anche alla Camera dei Rappresentanti. L'intesa prevede l'aumento delle tasse ai ricchi e il rinvio di 2 mesi per i tagli alla spesa pubblica. - Tra Casa Bianca e repubblicani è stato raggiunto l'accordo per evitare il temuto "fiscal cliff". Il testo, concordato tra il vicepresidente, Joe Biden, e il capo della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, è stato già approvato dal Senato e sarà discusso in giornata anche alla Camera dei Rappresentanti. L'intesa prevede l'aumento delle tasse ai ricchi e il rinvio di 2 mesi per i tagli alla spesa pubblica.

Si tratta di un accordo che lascia aperte diverse questioni, come del resto ha affermato il presidente Barack Obama annunciando che l'intesa per evitare l'aumento delle tasse generalizzato era ormai "in vista", anche se "il problema del fiscal cliff sarà risolto gradualmente". "Se i repubblicani pensano che il lavoro per ridurre il deficit sia solo quello di tagliare la spesa dovranno cambiare idea", ha affermato Obama. Parole che hanno irritato diversi parlamentari repubblicani.



Il testo è passato al Senato con una maggioranza schiacciante (89 sì e 8 no), mentre il presidente della Camera, il repubblicano John Boehner, ha affermato che l'assemblea considererà il testo dell'accordo solo dopo che "i membri della Camera saranno stati in grado di visionarlo".



L'intesa, secondo fonti del Congresso, prevede tra le altre misure la proroga di un anno dei benefici legati all'indennità di disoccupazione; il mantenimento delle aliquote dell'attuale minimum tax; l'estensione per cinque anni dei crediti di imposta anche per l'infanzia e i mutui degli studenti per il college; l'innalzamento dal 35% al 40% della tassa di successione; un'aliquota al 23,8% delle tasse sui dividendi e i capital gain per le famiglie più ricche.



L'accelerazione nelle trattative si è avuta sin da due giorni fa, quando è sceso in campo Biden al posto del leader della maggioranza democratica al Senato Harry Reid, i cui colloqui con il collega repubblicano Mitch McConnell avevano raggiunto un punto morto.



In un'intervista televisiva, Obama aveva ammonito ancora una volta che "senza un'intesa ci sarà una reazione negativa dei mercati". Ma poi, ieri, subito dopo il suo annuncio sull'accordo ormai "in vista", Wall Street ha registrato un'accelerazione, chiudendo poi la seduta in netto rialzo.