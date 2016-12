foto Ap/Lapresse

01:39

- Durante una messa celebrata a Caracas, i ministri del governo del Venezuela hanno pregato per la salute e una pronta ripresa del presidente Hugo Chavez, che dopo l'intervento chirurgico dello scorso 11 dicembre affronta un delicatissimo decorso post-operatorio all'Avana. "Oggi ci troviamo qui, insieme in questa preghiera per il presidente Chavez, ha ricordato il sacerdote il sacerdote Luis Mesa, della Guardia d'onore presidenziale di Caracas.