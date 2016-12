I Middleton accusati di sfruttare il "royal baby"

foto Ap/Lapresse 15:05 - Carole e Michael Middleton, genitori di Kate, accusati di lucrare sulla nascita del futuro nipotino. A poche settimane dall'annuncio ufficiale della gravidanza della Duchessa di Cambridge i futuri nonni stanno promuovendo una linea i prodotti per bambini, denominata "Little prince " e "Little princess", sul loro sito web specializzato nell'organizzazione di party. - Carole e Michael Middleton, genitori di Kate, accusati di lucrare sulla nascita del futuro nipotino. A poche settimane dall'annuncio ufficiale della gravidanza della Duchessa di Cambridge i futuri nonni stanno promuovendo una linea i prodotti per bambini, denominata "Little prince " e "Little princess", sul loro sito web specializzato nell'organizzazione di party.

Ma questa non è la prima volta che il sito in questione, creato nel 1987 da Carole Middleton, procura delle grane alla famiglia. Anche in occasione del matrimonio di William e Kate e dei festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina Elisabetta erano stati messi in vendita online degli accessori a tema, operazione che aveva suscitato polemiche.