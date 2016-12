foto Ap/Lapresse

- I familiari della ragazza violentata e uccisa a New Delhi hanno chiesto l'impiccagione per i sei stupratori arrestati dalla polizia pochi giorni dopo. "La nostra battaglia - ha detto il fratello della giovane alla stampa locale - inizia adesso: vogliamo che gli aggressori siano impiccati e lotteremo per questo fino alla fine". In India è in vigore la pena di morte con impiccagione, ma viene applicata solo raramente.