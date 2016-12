foto Ap/Lapresse

07:06

- Le autorità indiane hanno parzialmente riaperto il centro di New Delhi, che per tre giorni era stato chiuso al traffico per impedire manifestazioni di protesta in seguito alla morte della ragazza stuprata. Rimane tuttavia in vigore il divieto di assembramento di più di quattro persone, mentre continua il sit-in pacifico nell'area dell'antico Osservatorio astronomico del Jantar Mantar, l'unico posto dove sono permesse le proteste.