foto Olycom 09:43 - Venticinquemila euro e 17 gioielli, per un valore stimato in 3,5 milioni di euro: è il bottino di un furto messo a segno in una villa in Uruguay dove si trovavano a cena nove persone, tra le quali Lapo Elkann e la sua fidanzata kazaka, l'imprenditrice Goga Ashkenazi, 32 anni. Il furto, secondo la stampa locale, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una località vicino a Punta del Este, tra i luoghi di villeggiatura più esclusivi del Sudamerica. - Venticinquemila euro e 17 gioielli, per un valore stimato in 3,5 milioni di euro: è il bottino di un furto messo a segno in una villa in Uruguay dove si trovavano a cena nove persone, tra le quali Lapo Elkann e la sua fidanzata kazaka, l'imprenditrice Goga Ashkenazi, 32 anni. Il furto, secondo la stampa locale, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una località vicino a Punta del Este, tra i luoghi di villeggiatura più esclusivi del Sudamerica.

"Oltre ai 25 mila euro, sono stati portati via orologi, braccialetti e anelli, valutati in circa 3,5 milioni di euro", scrivono i giornali, citando fonti della polizia locale.



I ladri sono dunque entrati in azione nella villa proprio durante la cena. La stampa riferisce che la fidanzata di Lapo, una volta giunta nella villa, "aveva collocato dei gioielli in un cofano incastrato nel muro di una delle stanze". E' la stessa donna che ha poi dichiarato di "aver notato che persone di servizio della villa l'aveva vista". mentre riponeva i preziosi in cassaforte. A coordinare l'indagine sul furto è il capo della polizia di Maldonado, Juan Balbis.