Hillary Clinton, sospiro di sollievo

23:08

- Il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, è stata ricoverata al New York Presbiterian Hospital a causa di un trombo esterno dovuta alla commozione cerebrale causata due settimane fa da una caduta in casa. I medici che curano Hillary Clinton hanno dichiarato che la segretaria di Stato non ha avuto un ictus e non ha riportato danno neurologici. L'ex first lady statunitense, secondo i sanitari, "guarirà completamente"