- Clamoroso furto ai danni di un imprenditore italiano residente in Uruguay. L'uomo ha subito un furto da tre milioni di euro in gioielli nella sua lussuosa villaa a Barra del Maldonado, vicina a Punta del Este. I gioielli erano in una cassaforte insieme a 25mila euro in contanti, ha riferito un portavoce della polizia, che ha avviato un'indagine.