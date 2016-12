foto Dal Web

00:01

- Più di 400 passeggeri e diversi membri dell'equipaggio di due navi da crociera nei Caraibi hanno avvertito forti malori, vomito e diarrea, probabilmente a causa di una infezione da norovirus. Sono in corso analisi di laboratorio per determinare l'origine di questa gastroenterite. Sulle due navi sono state prese immediatamente misure per contrastare e ridimensionare l'epidemia.