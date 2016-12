Brasile, rapinatori in fuga con 9 ostaggi

foto Ap/Lapresse 18:42 - Assalto a un laboratorio per il taglio delle pietre preziose in Brasile. Tre rapinatori sono stati uccisi mentre i loro complici hanno preso nove ostaggi con cui si sono dileguati in un'area boscosa. Teatro della rapina la città di Cotipora nello Stato del Rio Grande do Sul. - Assalto a un laboratorio per il taglio delle pietre preziose in Brasile. Tre rapinatori sono stati uccisi mentre i loro complici hanno preso nove ostaggi con cui si sono dileguati in un'area boscosa. Teatro della rapina la città di Cotipora nello Stato del Rio Grande do Sul.

Secondo quanto emerso, fra gli ostaggi ci sarebbe anche una famiglia e un bambino di cinque anni.



L'irruzione nello stabilimento è avvenuta questa mattina: nella successiva sparatoria con le forze dell'ordine è rimasto ucciso uno dei criminali più ricercati del Brasile, Elisandro Hawk. Feriti anche altri due rapinatori, mentre due poliziotti sono rimasti feriti anche se non in maniera grave.



Circa 200 agenti di polizia sono impegnati nelle ricerche. "Non sappiamo il numero totale dei criminali. Oltre ai tre morti, crediamo che ce ne siano altri quattro o cinque" ha spiegato il comandante della polizia militare, il colonnello Sérgio Abreu.