foto Ap/Lapresse

17:14

- Il presidente americano, Barack Obama, si è detto "scettico" sull'introduzione di "sentinelle armate" nelle scuole per prevenire stragi come quella avvenuta alla Sandy Hook Elementary School di Newtown, in Connecticut. La Casa Bianca dunque boccia la proposta che è stata avanzata dalla National Rifle Association (Nra), la potente lobby dei produttori di armi in America, che prevede di armare anche insegnanti e operatori scolastici.