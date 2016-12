Nigeria, 15 cristiani sgozzati da islamici

foto Ap/Lapresse Correlati Nigeria, strage di Natale in chiesa: 6 morti 17:52 - Nuovo massacro di cristiani in Nigeria: le milizie islamiche Boko Haram hanno tagliato la gola a 15 fedeli nel villaggio di Masuri, nella regione nord-orientale del Paese abitata prevalentemente da musulmani. Lo riferiscono fonti di un'organizzazione non governativa sul posto. "Gli assalitori - affermano alcuni testimoni - hanno fatto irruzione in alcune case, massacrando 15 persone mentre dormivano". - Nuovo massacro di cristiani in Nigeria: le milizie islamiche Boko Haram hanno tagliato la gola a 15 fedeli nel villaggio di Masuri, nella regione nord-orientale del Paese abitata prevalentemente da musulmani. Lo riferiscono fonti di un'organizzazione non governativa sul posto. "Gli assalitori - affermano alcuni testimoni - hanno fatto irruzione in alcune case, massacrando 15 persone mentre dormivano".

L'attacco è avvenuto venerdì nel villaggio di Musari, vicino a Maiduguri, quartier generale dei militanti della setta islamica Boko Haram, ma solo oggi si è venuti a conoscenza della dinamica e dell'esatto numero di vittime.



"Dalle informazioni - raccolte da fonti umanitarie e testimonianze locali - gli assalitori si sono introdotti, senza fare rumore, nelle abitazioni ed hanno tagliato la gola a 15 cristiani sorprendendoli nel sonno", hanno riferito le autorità nigeriane che, in un primo tempo, avevano parlato di sette vittime complessive in due distinti attacchi avvenuti venerdì a Maiha e a Musari per mano di uomini armati sospettati di militare nelle fila di Boko Haram. Una fonte umanitaria ha spiegato che "le vittime sono state scelte perche' erano di fede cristiana".