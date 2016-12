foto Ap/Lapresse

16:00

- "Se non sarà raggiunto un accordo per evitare il fiscal cliff assisteremo a una reazione negativa dei mercati". E' il monito lanciato dal presidente americano, Barack Obama, nel corso di un'intervista alla Nbc. "Se non si troverà un'intesa - ha aggiunto - la prima legge che presenterò in gennaio al nuovo Congresso sarà quella sulla riduzione delle tasse per le famiglie della classe media".