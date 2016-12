Siria, nuovo massacro tra Aleppo e Damasco Oltre duecento le vittime, tra cui 23 bambini

foto Ap/Lapresse

14:19

- Non si placano le violenze in Siria. Il bilancio di un nuovo massacro avvenuto tra Aleppo e Damasco parla di oltre 200 morti, di cui 23 bimbi. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo. E anche oggi l'esercito è tornato a bombardare due quartieri di Homs, dopo aver ripreso ieri parte della città con un'azione che ha lasciato sul terreno altre 12 vittime.