foto Ap/Lapresse

09:17

- Il corpo senza vita di un soldato georgiano è stato ritrovato in Afghanistan, dopo che il militare era stato sequestrato il 18 dicembre. Lo fa sapere la Nato in una dichiarazione, in cui viene precisato che il cadavere è stato trovato dalla polizia afghana e riconsegnato alle forze internazionali. Il soldato era stato dichiarato disperso nella provincia di Helmand.