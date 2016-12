foto Ansa Correlati Foto

India, violenza senza fine 14:59 - Migliaia di persone hanno partecipato a veglie a lume di candela a Nuova Delhi, Mumbai, Bangalore, Calcutta e in altre città indiane, per ricordare la studentessa morta ieri dopo essere stata violentata e brutalmente picchiata e per chiedere che per gli stupratori sia prevista la pena di morte. - Migliaia di persone hanno partecipato a veglie a lume di candela a Nuova Delhi, Mumbai, Bangalore, Calcutta e in altre città indiane, per ricordare la studentessa morta ieri dopo essere stata violentata e brutalmente picchiata e per chiedere che per gli stupratori sia prevista la pena di morte.

I partecipanti hanno pregato davanti a migliaia di candele accese, hanno tenuto marce e raduni, per ricordarla ma anche per chiedere maggiore protezione per le donne e che per i responsabili di stupro sia istituita la pena di morte. Ora il massimo della pena prevista è l'ergastolo, ma le condanne sono assai rare.



Alcune migliaia di giovani dimostranti si sono poi radunate vicino all'osservatorio del Jantar Matar, uno dei luoghi riservati dalle autorità per le manifestazioni, dove da ieri sono in corso sit-in pacifici e fiaccolate di solidarietà.



La tv Ibn ha mostrato un gruppo di giovani che ha tentato di sfondare le barricate erette dalla polizia lanciando anche sassi. Il luogo è presidiato da un massiccio dispiegamento di polizia e forze anti-sommossa.



Sdegno anche dall'Onu

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, "condanna con fermezza il brutale crimine" di cui è stata vittima la giovane indiana morta ieri a Singapore, giorni dopo essere stata stuprata e brutalmente picchiata a Nuova Delhi. Una dichiarazione diffusa dal portavoce Martin Nesirky fa sapere che Ban "offre le proprie sincere condoglianze" alla famiglia della studentessa, chiedendo che il governo indiano si muova concretamente per evitare nuovi crimini del genere e perché i responsabili siano portati davanti alla giustizia.



Nuovo caso in India, sequestrata per 15 giorni e violentata

Nuovo caso di stupro di gruppo in India. Una 15enne, appartenente alla casta degli intoccabili, ha denunciato di essere stata violentata ripetutamente da tre uomini che l'hanno tenuta nelle loro mani per 15 giorni.