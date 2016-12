foto Afp

07:10

- Brutta avventura per oltre 400 tra passeggeri e membri d'equipaggio di due navi di lusso Usa, in crociera nei Caraibi, che hanno accusato vomito e diarrea a seguito di una presunta infezione da norovirus. Lo rendono noto oggi i servizi sanitari americani. Analisi di laboratorio sono in corso per determinare l'origine esatta dell'agente patogeno responsabile dei casi di gastroenterite.