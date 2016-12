foto Reuters

- L'opposizione siriana ha denunciato un nuovo massacro ad opera delle truppe lealiste a Deir Balbeh, nella provincia di Homs, in cui sarebbero morte almeno 220 persone. Secondo il comando del comando delle forze di opposizione, la popolazione è stata riunita ad un posto di blocco, dove è stata giustiziata in modo sommario e sepolta in una fosse comune. Finora solo 177 vittime sono state identificate.