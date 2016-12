foto Ap/Lapresse

- L'ex presidente americano George H.W. Bush sta meglio. Un portavoce dell'ospedale di Houston in cui è ricoverato dal 23 novembre per una bronchite ha riferito che Bush è uscito dal reparto di terapia intensiva. "I Bush ringraziano tutti quelli che con le loro preghiere lo hanno sostenuto in questi momenti difficili", ha affermato un portavoce della famiglia.