Pakistan,bevono sciroppo: 24 morti

23:51 - Almeno 24 persone sono morte nel Pakistan orientale per aver bevuto uno sciroppo per la tosse tossico. Le vittime risiedevano a Gujranwala, a circa settanta chilometri a nord di Lahore. Qui lo scorso mese altre 19 persone erano rimaste uccise con le stesse modalità. Secondo i media locali, le vittime, tossicodipendenti, avevano assunto lo sciroppo per i suoi effetti inebrianti. I primi decessi sono iniziati mercoledì.