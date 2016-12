Sudafrica, in 34mila per 90 posti da vigile: sei morti e un suicidio

foto Ap/Lapresse

- Si sono conclusi in tragedia i test per diventare vigili urbani a Pietermaritzburg, in Sudafrica. Sei persone infatti sono morte per deidratazione e un'altra, frustrata per essere stata scartata, si è suicidata. Le prove si sono svolte nello stadio locale e sono durate una settimana. Ai test si sono presentati in 34mila, ma i posti erano solo 90.