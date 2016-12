foto Afp

16:09

- Sette persone sono state uccise nel nord della Nigeria in due diversi attacchi sferrati da uomini armati, come hanno riferito la polizia e l'esercito del Paese. I colpevoli sono sospettati di appartenere al gruppo islamico Boko Haram. Nel primo attacco, nella cittadina di Maiha, nel nord-est, al confine con il Camerun, ci sono state due vittime, mentre il secondo episodio, in un centro vicino a Maiduguri, ha causato cinque morti. Tre gli arresti.